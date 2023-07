Seapress: “No a proposta di acquisto di TeleCivitavecchia, solo un accordo commerciale”

"Anche perché non risulta che l’emittente sia in vendita". Proposta "una offerta mirata a valorizzare l’attività della cooperativa e di chi ci lavora"

Riceviamo e pubblichiamo. Seapress è una concessionaria che gestisce la raccolta pubblicitaria di giornali, siti, radio e tv. Nell’ambito della sua attività, che svolge dal 1997, ha proposto a Telecivitavecchia, storico marchio dell’informazione locale, un accordo commerciale per riprendere un rapporto che già negli anni scorsi aveva visto le due realtà collaborare. Nessuna proposta di acquisto, dunque, anche perché non risulta che l’emittente sia in vendita, ma semplicemente una offerta mirata a valorizzare l’attività della cooperativa e di chi ci lavora, attraverso lo sviluppo della raccolta pubblicitaria e dei servizi che Trc può offrire.