“Daspo per 1 anno da Civitavecchia. Se usaste la stessa intransigenza con chi commette reati saremmo una nazione fantastica. Non mi fermerete mai”, lo scrive l’influencer Simone Carabella sui suoi canali social realizzando un video nel quale commento il foglio di via per un anno della Questura. Il VIDEO. https://www.facebook.com/reel/1911527849840629
“Se usaste la stessa intransigenza con chi commette reati saremmo una nazione fantastica”
"Non mi fermerete mai", lo scrive l'influencer Simone Carabella sui suoi canali social realizzando un video nel quale commento il foglio di via per un anno della Questura. VIDEO