“Se la mia componente ha posto il veto sulla mia candidatura sono con un piede fuori da FdI”

"Mister preferenze", indicato dalla consigliera regionale Emanuela Mari come possibile candidato sindaco chiarisce: "Non sono disponibile, è troppo tardi". Ma precisa: "Se fosse vero che, durante una riunione ad alti livelli politici di Fratelli d'Italia, in presenza di Arianna Meloni, la componente regionale del mio partito, a cui faccio riferimento, ha posto il veto sulla mia candidatura, avanzata da Emanuela (Mari, ndc), vorrebbe dire che sarei con un piede fuori dal partito stesso"