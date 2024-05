“Se Grasso fa campagna elettorale nelle scuole è una grave violazione”

"Non solo della legge, ma del codice etico che dovrebbe contraddistinguere politica ed istituzioni", speriamo sia una fake news", afferma Alleanza Verdi Sinistra

Riceviamo e pubblichiamo. Ci è giunta notizia che il candidato della destra, Massimiliano Grasso, accompagnato da Assessori in carica si sia recato presso l’istituto scolastico Hemingway per fare campagna elettorale, interrompendo peraltro le lezioni.

Se questo fosse vero sarebbe una grave violazione non solo della legge, ma del codice etico che dovrebbe contraddistinguere politica ed istituzioni e che la direbbe già lunga sul comportamento di chi si candida a diventare primo cittadino, nonché esempio da seguire per giovani e meno giovani.

Nell’auspicio che la notizia sia una fake news, chiediamo immediati chiarimenti al candidato Sindaco Grasso, al Sindaco Tedesco (poiché sembra fossero presenti 2 suoi assessori attualmente in carica) ed al coordinatore amministrativo e didattico dell’istituto Ernest Hemingway, ricordando che la Scuola non è una Piazza in cui fare comizi, ma un luogo di cultura e formazione.

Sarà nostra premura contattare gli uffici legittimamente competenti, USR Lazio e US Provinciale, per legittima richiesta di chiarimento e rendiconto di quanto accaduto nel rispetto della normativa vigente. Alleanza Verdi Sinistra.