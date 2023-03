Scuola, l’Assessore Galizia: “Fissati gli open day per i nidi comunali”

“Questa è un’occasione – sostiene l’Assessore Simona Galizia – per consentire alle famiglie interessate di conoscere le realtà dei nidi e di poter parlare con il personale fuori dall’orario delle attività con i bambini, in vista dell’apertura delle nuove iscrizioni.Il personale del gruppo educativo accoglierà i genitori interessati per fornire le informazioni sull’organizzazione della giornata al nido, sulle proposte esperienziali e mostrare loro gli ambienti in cui vengono svolte le attività.L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.“Un’iniziativa – continua l’Assessore Galizia – mirata a valorizzare e rafforzare i servizi rivolti alla prima infanzia, ed anche un’opportunità importante sia per i nidi che per le famiglie: le educatrici avranno modo di mostrare le attività che portano avanti ogni giorno a favore dei piccoli, mentre i genitori avranno la possibilità di conoscere da vicino le due strutture comunali per orientare le proprie scelte e trovare il nido più compatibile con le loro esigenze, sia dal punto di vista educativo che logistico”.“Due date imperdibili per conoscere approfonditamente le attività, i valori ed il progetto pedagogico all’interno delle strutture comunali; pertanto vi aspettiamo numerosi!” – conclude l’Assessore Galizia.