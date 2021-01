Scuola, il sindaco Tedesco: “Chiederemo la deroga rispetto al doppio orario d’ingresso”

Il sindaco Ernesto Tedesco, affiancato dalla dirigente del Comune Gabriella Brullini, ha partecipato in videoconferenza ad una riunione con i presidi degli istituti scolastici superiori del territorio comunale. È stata l’occasione per fare il punto della situazione, a due settimane dalla riapertura delle scuole. Da parte dei dirigenti scolastici è emersa una situazione ancora problematica, legata alla doppia finestra d’ingresso negli istituti: una situazione che non sarebbe sostenibile, soprattutto laddove gli orari dei trasporti non collimano con entrata ed uscita dalle scuole. Commenta il Sindaco Tedesco (che mantiene la delega alla scuola): “Abbiamo preso atto di quanto ci è stato illustrato, il quadro che ci è stato prospettato purtroppo vede più nuovi problemi creati rispetto a quelli che si dovevano risolvere. Non mancheremo di farci portavoce presso la Prefettura delle difficoltà che ci sono state evidenziate, con la proposta di deroga per il nostro territorio e in particolare di tornare a quel sistema che, a settembre scorso, aveva sostanzialmente funzionato”.