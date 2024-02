Scuola, Giammusso: “Già programmati gli interventi all’istituto Marconi”

"Si provvederà ad un intervento con cestello a una quota di altezza di 15 metri per la verifica e pulizia della copertura, dei pluviali e delle grondaie"

“È già stato programmato all’Istituto Marconi di Civitavecchia, un intervento tramite la ditta di manutenzione ordinaria edile per la sostituzione della porta principale dell’ingresso. Altresì, si provvederà ad un intervento con cestello a una quota di altezza di 15 metri per la verifica e pulizia della copertura, dei pluviali e delle grondaie. Questo quanto dichiara il consigliere metropolitano, Antonio Giammusso, dopo aver ricevuto segnalazioni circa disservizi presso l’istituto scolastico di competenza di Città Metropolitana. “Per quanto riguarda invece le problematiche connesse all’impianto di riscaldamento” aggiunge Giammusso “abbiamo già attivato Italgas per la sostituzione delle parti danneggiate”.