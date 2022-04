Scuola dell’Infanzia: la visita al Pinco degli alunni della “Collodi”

“Stamane a Palazzo del Pincio mi hanno fatto visita questi splendidi ragazzi della scuola dell’infanzia “Carlo Collodi”. Ho avuto il piacere di intrattenermi con loro, in un clima di scambio: io ho spiegato cosa fa un sindaco (e cosa non può fare…), ho risposto ad alcune domande, gli ho presentato il vicesindaco Manuel, l’assessore Cinzia e alcuni consiglieri, li ho portati in sala consiliare. Da parte loro ho invece ricevuto alcuni bellissimi disegni, una splendida canzone e una lezione di yoga. Ma soprattutto, mi hanno donato tantissima energia e il più efficace vademecum per tenere sempre a mente a chi dobbiamo pensare quando amministriamo la cosa pubblica. Ringrazio le docenti della “Collodi” (che hanno condotto questa visita nel quadro più ampio di un progetto educativo sulla Costituzione) e gli uffici che hanno organizzato questa graditissima ora di arricchimento”.