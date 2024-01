Screening cardiologico gratuito al “Giuseppe Di Vittorio”

Si è conclusa mercoledì 17 gennaio presso le due sedi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” l’iniziativa promossa dall’Associazione “Il Cuore di Andrea” – Home | Cuore di Andrea (ilcuorediandrea.com) – che ha visto svolgersi uno screening cardiologico preventivo finalizzato all’individuazione di eventuali patologie.

“Desideriamo ringraziare la Presidente dell’Associazione “Il Cuore di Andrea” Marialucia Formicola, con la quale collaboriamo ormai da tempo – hanno sottolineato la Prof.ssa Elisa Colombo e il Prof. Alessio Orlandini, referenti del Progetto – Queste tre giornate hanno consentito di fare ulteriori passi avanti nella direzione di una necessaria cultura della prevenzione e del primo soccorso fra gli studenti e nella scuola. Rivolgiamo un grazie anche alle colleghe della sede centrale Prof.ssa Bruna Calato e Gabriella Moriggi che si sono occupate del coordinamento nell’Istituto di via De Begnac”. Ad effettuare i controlli sono stati infermieri specializzati. – hanno spiegato i docenti – Tutte le successive comunicazioni ai genitori o tutori degli allievi che hanno aderito allo screening sono state curate da un medico cardiologo. Dopo i corsi BLSD svolti con studenti e docenti – hanno sottolineato la Prof.ssa Elisa Colombo e il Prof. Alessio Orlandini – che hanno riscosso uno straordinario successo non solo in termini di adesioni ma anche al fine di un’indispensabile sensibilizzazione, siamo soddisfatti per un nuovo Progetto realizzato ancora con il prezioso supporto dell’Associazione “Il Cuore di Andrea” che ha già salvato molte vite grazie a queste iniziative nelle scuole finalizzate ad individuare eventuali cardiopatie. Proseguiremo su questa strada”.

Nata nel 2018 e dedicata ad Andrea Pappalardo (1989-2017), giovane studente romano scomparso prematuramente a causa di una rara sindrome cardiaca, l’Associazione promuove da anni nelle scuole la cultura della defibrillazione precoce, finanzia borse di studio per la ricerca, favorisce la conoscenza delle cardiopatie, effettua campagne di prevenzione con screening diagnostici e si propone di creare una rete di associazioni che condividono gli stessi fini. Andrea Pappalardo (1989-2017) è nato e vissuto a Roma, dove ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Storiche presso l’Università Europea e quella magistrale presso l’Università “La Sapienza”.

Molteplici e vari i suoi interessi che spaziavano dalla letteratura e dalla scrittura al cinema e all’arte, dai viaggi allo sport. Profonda la sua sensibilità che lo portava ad una continua dedizione alla famiglia ma anche ad un’intensa attività di volontariato. Ad Andrea Pappalardo è intitolato un Premio Letterario promosso dall’Università Europea di Roma, giunto alla IV Edizione e nato per valorizzare il talento narrativo e creativo dei giovani studenti.