Scovato tir con 15 kg di cocaina ad Aurelia. Stupefacente dal valore di quasi un milione di euro

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di via Antonio da Sangallo. Un’operazione antidroga che ha portato alla scoperta di un tir che trasportava della droga nel quartiere di Borgata Aurelia, nella notta fra il 2 e il 3 gennaio. Come riporta anche l’edizione de “Il Messaggero” di quest’oggi, il quantitativo sequestrato si aggirerebbe sui 15 kg di cocaina, destinata a quanto sembra a “servire” anche al territorio. La droga qualora fosse stata immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare quasi un milione di euro. L’indagine è ancora in corso per capire da dove arrivava lo stupefacente e a chi era diretto.