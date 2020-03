Scontro Tidei-Giannini, interviene Minghella: “Il segretario del Pd è un virus del centrosinistra”

Sulla diatriba tra Pietro Tidei e Stefano Giannini interviene l’assessore al Bilancio di Santa Marinella Emanuele Minghella che attacca il segretario Dem di Civitavecchia.

“Ci risiamo con le manie di protagonismo del sempiterno giovane democratico, seppure ormai premiato con la segreteria del PD, portato ai minimi storici, assieme a tutto il centrosinistra. Giannini anziché prendere esempio dalle esperienze vincenti del centrosinistra, laddove si allarga ai mondi moderati ed alla società civile, composta anche da chi, come me, non è un professionista della politica ma un professionista e basta, fa esercizio di purismo, che nasconde in realtà la sua attività preferita, erodere tutto ciò che è vicino a lui (in questo caso ammiccare all’opposizione di un’amministrazione del suo stesso partito) ma non è adombrato dal suo insaziabile ego. Dopo aver chiesto le dimissioni di praticamente ogni segretario del suo partito che non fosse lui, l’ex tideiano, renziano, orlandiano, astorriano, zingarettiano oggi avendo avuto finalmente l’agognato ruolo sale di livello e si mette a dare battaglia non più ai segretari ma ai sindaci del suo stesso partito. Insomma sempre coerentemente all’interno del centrosinistra…come un virus autoimmune, auguri all’eterno giovane Zelig neobarricadero ! Con simpatia”