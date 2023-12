Scontro sull’A12, due conducenti di mezzi pesanti trasferiti al Sant’Eugenio

Incidente stradale questa mattina verso le 10,30. Due mezzi pesanti, una bisacca e autofurgone, si sono scontrati sull’A12, al chilometro 28 in direzione Civitavecchia. Per cause in corso di accertamento, sull’accaduto sta cercando di fare luce la Polizia stradale, si è verificato un impatto violento fra i due mezzi. I conducenti sono usciti autonomamente dalle vetture, ma sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 che li ha poi trasportati all’ospedale Sant’Eugenio a Roma. I Vigili del fuoco di Cerveteri hanno invece provveduto a mettere in sicurezza l’area.