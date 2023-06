Scontro frontale sulla statale Aurelia, due auto finiscono fuori strada

Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno provveduto ad estrarre dalle macchina gli occupanti, tutti apparsi in buone condizioni. In corso di accertamento le cause dell'incidente. Sono accorsi sul sito anche carabinieri e polizia locale di Cerveteri per i rilievi del caso