Scontro fra due autovetture di grossa cilindrata, in tre finiscono in ospedale

Incidente a Cerveteri questa mattina, in via Aurelia al chilometro 29. A scontrarsi sono state due autovetture di grossa cilindrata, un autofurgone con un Pick up. Un impatto importante, i tre occupanti infatti versano in gravi condizioni. Sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco presenti sul posto. I tre sono stati trasferiti, rispettivamente al San Paolo di Civitavecchia, al Gemelli e all’Aurelio Hospital. Sul Posto polizia locale e Carabinieri.