Scontro fra autoarticolato e furgone, un giovane estratto dalle lamiere e trasferito al Gemelli

I Vigili del fuoco di Cerveteri questa mattina hanno dovuto rispondere ad una chiamata per incidente stradale sull’Aurelia, svincolo Malagrotta. Un autoarticolato con un container carico di immondizia è andato ad impattare contro un furgone guidato da un ragazzo di nazionalità italiana quarantenne. Ad avere la peggio è stato l’autista del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere. I Vvf hanno faticato non poco per estrarre il ferito dal furgone contorto. Vista la gravità dell’incidente, sul posto sono sopraggiunti i Vvf di Monte Mario, l’autogrù del distaccamento la Rustica, la squadra USAR, i Vigili urbani e i Carabinieri. Una volta estratto il ragazzo dalle lamiere i Vvf lo hanno affidato al personale sanitario del 118 che dopo averlo stabilizzato lo trasportavano con l’elisoccorso al policlinico Gemelli. In seguito hanno ripristinato lo stato dei fatti sull’importante arteria stradale.