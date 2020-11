Scontro fra auto a San Gordiano, illesi i conducenti. Sul posto VVF, 118 e Polizia locale

Alle ore 10 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via dei Platani s.n.c, nel tratto di strada che attraversa la CONAD IL MARE e il Geodetico, per un incidente stradale. Due autovetture, una Mini ed una FORD Fiesta, si sono scontrate sulla corsia in direzione della località Boccelle. A bordo soltanto i rispettivi conducenti, un uomo sulla Mini è una donna sulla Ford, entrambi illesi. I VVF hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto oltre al personale sanitario 118, anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.