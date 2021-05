Scomparsa Ivano Fronti, i messaggi di cordoglio anche del calcio. L’ultimo saluto oggi alle 16

“La dipartita di Ivano Fronti rappresenta una grave perdita per Santa Marinella e il comprensorio. Ho avuto modo di conoscerlo, potendone apprezzare le qualità umane prima ancora che quelle imprenditoriali. Alla famiglia e ai suoi affetti la mia personale vicinanza”. Lo dichiara Roberto D’Ottavio ex presidente della NC e coordinatore di Forza Italia. “L’A.S.D. Tolfa Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Fronti per la scomparsa del caro Ivano, per tantissimi anni Presidente della Società Santa Marinella Calcio. “L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Fronti, in lutto per la scomparsa del caro Ivano. Storico presidente del S. Marinella calcio, nel suo mandato trentennale ha portato a cavallo degli anni 90 i rossoblù ai vertici del calcio regionale dilettantistico”. Le esequie si terranno oggi 12 maggio alle ore 16 presso la Chiesa di S.Teresina a Prato del Mare.