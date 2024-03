Sciopero lavoratori Adsp, i sindacati: “Confidiamo in tempestiva risoluzione della vertenza”

“Le OO.SS FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL MAREPORTI vogliono preliminarmente ringraziare tutti i lavoratori che hanno aderito allo sciopero, con costante convinzione e piena consapevolezza del percorso intrapreso. Un ringraziamento va anche ai colleghi delle altre AdSP, alle rappresentanze sindacali territoriali, regionali e nazionali che hanno sempre fornito il necessario sostegno e ai tutti coloro i quali hanno manifestato solidarietà a questa iniziativa, che per la prima volta nello scenario nazionale delle AdSP è stata intrapresa dai lavoratori per la difesa dei diritti conquistati nel corso degli anni.

Le OO.SS. confidano in una tempestiva risoluzione della vertenza che da oltre un anno vede i lavoratori del settore ancora una volta mortificati nell’esercizio dei loro diritti e attendono la firma dell’accordo proposto nei tempi dichiarati dal Presidente nell’impegno assunto nella giornata di ieri, 21.03.2024.

Si auspica che a fronte dell’impegno assunto dal Presidente, la mensilità del mese di marzo non venga messa in discussione con l’applicazione di modifiche contrarie agli accordi finora sottoscritti. Qualora, l’impegno espresso non venisse rispettato, le OO.SS. si dichiarano pronte a continuare le azioni di protesta e ad intraprendere necessari percorsi giudiziari al fine di veder tutelati i diritti dei lavoratori. Anche per il quinto ed ultimo giorno di sciopero l’adesione è stata del 98%. FILTCGIL FITCISL UILTRASPORTI UGLMAREPORTI