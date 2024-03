Sciopero dipendenti Adsp, il Pd: “Preoccupante la rottura delle relazioni sindacali”

“Guardiamo con attenzione e preoccupazione alla rottura delle relazioni sindacali in seno all’ADSP. L’auspicio che rivolgiamo è che si possa giungere ad una composizione della controversia, che deve procedere nella direzione della salvaguardia delle retribuzioni dei lavoratori e degli accordi sindacali sottoscritti.

La difesa dei diritti è anche argine ai tentativi che da più parti vengono a livello nazionale per una privatizzazione dei porti e conseguentemente dei rapporti e delle relazioni industriali. Il ruolo che svolge l’ADSP è troppo importante per lo sviluppo dello scalo, anche a garanzia dei livelli occupazionali e persino della loro crescita, perché non si ponga rimedio a tensioni che possono arrecare un grave danno di immagine e di sostanza al lavoro che, proprio i dipendenti, in primo luogo, svolgono con grande competenza e professionalità.

Il Partito Democratico esprime, come è naturale, la propria solidarietà ai lavoratori e alle loro organizzazioni che certamente con sofferenza hanno proclamato uno sciopero per tutelare diritti e prerogative sindacali che ritengono essere stati violati.

Ci rendiamo disponibili, entro le nostre possibilità e prerogative attraverso i nostri rappresentanti istituzionali a creare eventuali momenti di confronto, finalizzati a riportare un clima di collaborazione tra le parti.

A questo proposito, vogliamo riconfermare la disponibilità, già espressa in un recente incontro, dal nostro Gruppo Consiliare comunale per qualunque iniziativa fosse ritenuta utile. Il Partito Democratico di Civitavecchia e il Gruppo Consiliare del PD.