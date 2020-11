Scilipoti su Csp: “Carbone sta facendo gran lavoro. Vogliamo l’azienda pubblica”

“Quartieri abbandonati a se stessi. I lavoratori del verde sono sempre in prima linea e la battaglia di tutta l’opposizione va ascoltata e condivisa dalla maggioranza – afferma il consigliere comunale di Onda Popolare Patrizio Scilipoti -. Carbone sta facendo un grande lavoro per ciò che gli è permesso, un presidente che vuol sistemare le cose ma troppo spesso viene tirato per la maglia e forse lascerà. Vogliamo le aziende pubbliche e funzionali, il verde è stato smantellato di personale e mezzi. Con l’inserimento dei servizi di cancellazione scritte sui muri, Sgm e Miorelli, secondo noi Csp può solo progredire, migliorando le condizioni dei lavoratori e non degli stipendi faraonici di pochi”.