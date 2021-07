Scilipoti nuovo presidente Cpc, gli auguri di buon lavoro del Pd

"Nell'esprimere soddisfazione per le doti professionali e politiche, valorizzate da quest'elezione, non possiamo non evidenziare anche quelle umane di cui non solo il mondo del Porto, ma tutta la città ha sempre riconosciuto in Patrizio"

“Auguriamo buon lavoro a Patrizio Scilipoti, eletto nuovo Presidente della Compagnia Portuale. Nell’esprimere soddisfazione per le doti professionali e politiche, valorizzate da quest’elezione, non possiamo non evidenziare anche quelle umane di cui non solo il mondo del Porto, ma tutta la città ha sempre riconosciuto in Patrizio. Cogliamo l’occasione per ringraziare Enrico Luciani, storico Presidente della Compagnia, sicuri che continuerà a contribuire alla crescita del Porto mettendo le sue rinomate competenze nel settore a disposizione di nuove sfide ed importanti incarichi”. Partito Democratico Civitavecchia, Partito Democratico Lazio e Forum Porto PD.