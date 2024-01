Scilipoti incontra Papa Francesco in Vaticano: “Emozione enorme”

Il presidente della Cpc e consigliere comunale del Pd ha incontrato il Pontefice in Vaticano, in occasione della visita organizzata dall’International Dockworkers Council

Nella enorme emozione di incontrare Papa Francesco in Vaticano, insieme all’IDC, sindacato internazionale dei portuali, che ringraziamo, ho donato al Santo Padre il libro della nascita della Compagnia Portuale Civitavecchia e il calendario 2024 del Civitavecchia Calcio”. Lo dichiara Patrizio Scilipoti, presidente della Cpc e consigliere comunale del Partito democratico. Che due giorni fa ha incontrato il Pontefice in Vaticano, in occasione della visita organizzata dall’International Dockworkers Council.