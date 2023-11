Scatta il mondiale dei padelisti del “Club ’88”, ecco il link per seguire le partite

Inizia questa sera il mondiale di padel che si svolge ad Asuncion, in Paraguay. Grande attesa per i giocatori del “Club ’88”, Matteo e Lorenzo Sargolini e Francesco Spurio. Tre giovani talenti che si misurano con i migliori giocatori internazionali. Stasera è subito Italia-Belgio, a partire dalle 9 con Matteo Sargolini in campo. Fari puntati sul fratello e Spurio. Ecco il link per vedere le partite. https://www.youtube.com/watch?v=q3tO734po7c