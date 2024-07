Scaduti i termini per il Cda di Csp, le nomine attese la prossima settimana

Tra i rumors che circolano in città e tra i corridoi del Pincio, si registrano quelli su alcuni nomi che sarebbero in lizza. Chiusa la finestra per presentare domanda come candidato per un posto nel consiglio di amministrazione

Scadevano oggi alle 12 i termini per presentare domanda come candidato per un posto nel consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici. Le cadreghe in disponibilità sono quelle di membro del Cda, due, e presidente della partecipata. Agli sgoccioli quindi la gestione del presidente ancora in carica, l’avvocato Fabrizio Lungarini, così come quella dei componenti del consiglio di amministrazione, Matteo Mormino e Sonia Mazzucco.

Sarà il sindaco Marco Piendibene, eventualmente dopo aver effettuato alcuni colloqui, a selezionare il nuovo management dell’azienda, forse già entro la prossima settimana. Tra i rumors che circolano in città e tra i corridoi del Pincio, si registrano quelli sui nomi in lizza, alcuni già usciti, Alessio Gatti e Paola Rita Stella, altri invece come new entry, Enrico Luciani, Emiliano Santori e una “miss X” misteriosa.