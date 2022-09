Sbatte sul guardrail in via Sandro Pertini, ragazzo trasferito al pronto soccorso

Non sarebbe in gravi condizioni e questa è l’unica cosa che conta. Incidente nel tardo pomeriggio in via Sandro Pertini. Un ragazzo a bordo di un’auto di media cilindrata è andato contro ad un guardrail e ha semi distrutto la sua vettura. Sul posto i VVF di Civitavecchia che lo hanno fatto uscire e successivamente consegnato alle cure del personale sanitario del 118. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.