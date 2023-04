Sarracco nominata nell’organo della Fondazione con Il Sud

Lo ha annunciato durante la premiazione come Donna del Palio Marinaro

Nuova importante nomina per Gabriella Sarracco. La presidente della Fondazione Cariciv già da mesi è la coordinatrice delle Fondazioni del Lazio ma da pochi giorni è giunta una nuova nomina. E’ infatti stata scelta per essere uno dei membri dell’organo di indirizzo della Fondazione Con il Sud.

La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato (uno dei più grandi d’italia) nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud.

Ad annunciarlo è stata la stessa Sarracco durante la serata “La Donna del Palio Marinaro” manifestazione organizzata dal Palio Marinaro di Civitavecchia per le donne che maggiormente si sono adoperate per il bene dello sviluppo della città, premio assegnato alla stessa Sarracco.

Un 2023 davvero unico per la presidente della Fondazione Cariciv che già il mese scorso era stata nominata Donna Fidapa 2023.