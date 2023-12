Sarracco: “La Cariciv ha di nuovo i conti in ordine. Ma ancora non è chiusa la pagina nera della truffa”

Il 2023 volge al termine ed è tempo di bilanci anche in Fondazione Cariciv, dove la presidente Gabriella Sarracco è soddisfatta per la ritrovata solidità dei conti. “Le rassicurazioni e le indicazioni positive ci arrivano anche dall’Acri, dopo l’ingresso in Banca d’Italia, ora siamo entrati come partecipazioni anche in Cassa depositi e prestiti. Senza una situazione finanziaria stabile non sarebbe stato possibile. Stiamo rispondendo a tutte le richieste che ci arrivano dal territorio, a breve pubblicheremo il nuovo bando di gara per i progetti di associazioni e realtà locali. Lo sosterremo con un fondo da 100 mila euro”. Di negativo c’è la sentenza del processo in Liechtenstein che ha rigettato le richieste della Fondazione sul risarcimento danni della truffa subita quasi 9 anni fa. La Fondazione dovrà accantonate 430 mila franchi per le spese legali: “Ricorreremo in appello – commenta la Sarracco -. E’ assurdo però che dopo tutti questi anni stiamo pagando per quella gestione, una pagina nera che non è ancora chiusa”.