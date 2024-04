“Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori del nord ancora occupati dai nazifascisti.

Fortunatamente per Civitavecchia la guerra era finita 320 giorni prima, il 9 giugno del 1944, con l’ingresso delle truppe alleate in città, quattro giorni dopo Roma.

Era anche la fine di un grande incubo. Con la media spaventosa di una volta ogni tre giorni, i bombardieri B 57 avevano oscurato da sud ovest i cieli della città abbandonata dopo la prima tragica incursione del 14 maggio del 43.

Solo quel giorno ci furono 400 morti mentre 25 mila persone abbandonarono le loro case gravemente danneggiate rifugiandosi sulle colline. Ma Civitavecchia con “fermo coraggioso e fiero contegno e con i suoi numerosi caduti, dava in quel periodo costante prova di civismo e di profondo amore alla Patria. Nonostante le mutilazioni e i lutti, fedele ai tradizionali ideali di libertà, partecipava attivamente alla resistenza e alla lotta clandestina”

Questo c’è scritto sulle nostre medaglie, quella d’argento al Valor Militare e quella d’Oro al valor Civile di cui a distanza di tanti anni i cittadini di Civitavecchia possono ancora andare fieri. Domani sarò insieme a molti amici presente al 25 aprile in Civitavecchia”. Lo dichiara il candidato sindaco Paolo Poletti.