Santamarinellese vuole suicidarsi, intervengono i Vigili del Fuoco e la giovane donna cambia idea

Delicatissimo intervento per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Gli uomini della Bonifazi sono accorsi a Santa Marinella, in via Giusti, per un tentato suicidio. Una giovane donna si era barricata in casa. Fortunatamente la vicenda si è risolta al meglio. La donna ha aperto la porta permettendo ai soccorritori di entrare in casa e soprattutto ha desistito dall’idea nefasta che ha avuto attimi prima.