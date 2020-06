Santa Marinella, versati al comune un milione di euro di tributi non pagati

Un bonifico d’eccezione, quello che la tesoreria comunale ha visto arrivare da una società che opera sul territorio.

Un milione di euro l’importo del bonifico (poco più) a saldo di IMU/ICI non pagati nel periodo 2011-2020.

“Già da tempo grazie ad un buon lavoro dell’ufficio tributi, abbiamo avviato un’opera di recupero di crediti che consentirebbero al Comune di respirare, considerato lo stato delle casse – afferma Tidei -. La società che ha effettuato il bonifico record vanta dei crediti nei confronti dell’Ente, che saranno pagati successivamente all’effettivo incasso della somma dovuta”.

“Soddisfazione per questo incasso – ha dichiarato l’assessore Minghella -. Ho seguito con attenzione il lavoro dell’ufficio, che ringrazio, fornendo anche il mio contributo.Mentre ci diamo da fare per realizzare opere, reperire contributi e soprattutto, approvare il bilancio, invitiamo tutti i cittadini a pagare le tasse così come le imprese, parte del dissesto, purtroppo è dovuta anche all’evasione fiscale”.