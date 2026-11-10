Santa Marinella si prepara al Natale: al via il montaggio delle luminarie

Sono partite ufficialmente le operazioni per l'allestimento delle decorazioni luminose

La città comincia a vestirsi a festa in vista del periodo natalizio. Sono partite ufficialmente le operazioni per l’allestimento delle decorazioni luminose, con l’obiettivo di rendere ancora più suggestivi gli spazi urbani e accompagnare residenti e turisti verso le prossime festività.

L’amministrazione comunale di Santa Marinella è impegnata nelle attività di installazione delle luminarie, che interesseranno strade e piazze del territorio, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e a portare nelle vie cittadine la tradizionale magia del Natale.