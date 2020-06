Santa Marinella, Settanni (M5S), Casella (PCV) e Fiorucci (Gruppo Misto): “Urgente un consiglio comunale sulla situazione nella maggioranza”

"Le pagine dei social e dei quotidiani non sono il luogo idoneo per l’approfondimento di temi di questa gravità e delle loro conseguenze sulla scena politica, per questo motivo abbiamo predisposto un atto formale per chiedere la convocazione di un Consiglio comunale in cui i Consiglieri possano confrontarsi e fornire tutti i chiarimenti in merito alle notizie pubblicate e alle ripercussioni politiche che queste stanno producendo all’interno del Consiglio stesso e nel nostro Comune"