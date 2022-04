Santa Marinella progetta una sala cinematografica: “Idea subito apprezzata dai cittadini”

Si è concluso ieri il progetto sul cinema a Santa Marinella. “Un’idea nuova e subito molto apprezzata dai cittadini, abituati ad un’unica sala cinematografica, aperta esclusivamente in estate. Proporre agli spettatori di vedere una pellicola per tre domeniche pomeriggio consecutive, al chiuso, è stata un’iniziativa culturale tanto sentita e voluta sin dal primo momento, a tal punto che il Sindaco Pietro Tidei, in compagnia della consigliera alle Pari Opportunità Maura Chegia, ha promesso di trovare una soluzione che possa permettere a tutti i cittadini di andare al cinema anche durante l’inverno, proponendo una sala coperta, riscaldata e ricca di ogni comfort anche a Santa Marinella. Senza quindi costringere i residenti e i visitatori a raggiungere Civitavecchia o spostarsi a Roma e nelle zone limitrofe per andare al cinema. Sarà nostra premura ora occuparci anche di questo e cercare di dotare il nostro territorio di una struttura polivalente che possa accogliere una sala per cinema e teatro al coperto nel cuore della Perla del Tirreno”. Lo dichiara il Sindaco Pietro Tidei.