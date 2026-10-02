Santa Marinella presenta l’adesione al “Giro d’Italia per la Pace”

Riceviamo e pubblichiamo. Nei prossimi giorni verrà presentata formalmente in Giunta, su impulso del sindaco Alessio Manuelli e della consigliera Clelia Di Liello, la proposta di delibera per l’adesione ufficiale del Comune di Santa Marinella al “Giro d’Italia per la Pace”.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per ll 40° anniversario del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, un percorso itinerante e ideale che attraversa l’intero Paese per promuovere la cultura del dialogo, della fratellanza e della nonviolenza.
Con questo atto, l’amministrazione comunale intende confermare la vocazione di Santa Marinella quale città aperta ai valori della solidarietà e dei diritti umani, sviluppando i temi dell’iniziativa attraverso un ciclo di eventi e momenti di approfondimento dedicati alla cittadinanza. “Essere comunità di pace” — sottolinea il sindaco Manuelli — significa riconoscere che la pace non è un dato acquisito, ma un impegno continuo che richiede consapevolezza, partecipazione e responsabilità collettiva. Partendo da questa premessa, l’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione e dialogo per comprendere come le responsabilità del passato e le scelte del presente incidano profondamente sulla costruzione di società più giuste, inclusive e non violente”.
L’adesione al Giro d’Iralia per la Pace rappresenterà il punto di partenza per una serie di appuntamenti e rassegne tematiche, tra cui la cerimonia di consegna della “lampada della pace”, che coinvolgeranno le scuole, le associazioni locali e l’intera comunità cittadina, con l’obiettivo di fare di Santa Marinella un punto di riferimento territoriale per il confronto sui grandi temi dello scenario internazionale e della convivenza civile. Ulteriori dettagli sul percorso di adesione e sul programma delle iniziative cittadine collegate verranno illustrati nel corso di una presentazione a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta. Comune di Santa Marinella.