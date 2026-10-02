Santa Marinella presenta l’adesione al “Giro d’Italia per la Pace”

Riceviamo e pubblichiamo. Nei prossimi giorni verrà presentata formalmente in Giunta, su impulso del sindaco Alessio Manuelli e della consigliera Clelia Di Liello, la proposta di delibera per l’adesione ufficiale del Comune di Santa Marinella al “Giro d’Italia per la Pace”.

​L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per ll 40° anniversario del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, un percorso itinerante e ideale che attraversa l’intero Paese per promuovere la cultura del dialogo, della fratellanza e della nonviolenza.

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Con questo atto, l’amministrazione comunale intende confermare la vocazione di Santa Marinella quale città aperta ai valori della solidarietà e dei diritti umani, sviluppando i temi dell’iniziativa attraverso un ciclo di eventi e momenti di approfondimento dedicati alla cittadinanza. ​“Essere comunità di pace” — sottolinea il sindaco Manuelli — significa riconoscere che la pace non è un dato acquisito, ma un impegno continuo che richiede consapevolezza, partecipazione e responsabilità collettiva. Partendo da questa premessa, l’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione e dialogo per comprendere come le responsabilità del passato e le scelte del presente incidano profondamente sulla costruzione di società più giuste, inclusive e non violente”.

​L’adesione al Giro d’Iralia per la Pace rappresenterà il punto di partenza per una serie di appuntamenti e rassegne tematiche, tra cui la cerimonia di consegna della “lampada della pace”, che coinvolgeranno le scuole, le associazioni locali e l’intera comunità cittadina, con l’obiettivo di fare di Santa Marinella un punto di riferimento territoriale per il confronto sui grandi temi dello scenario internazionale e della convivenza civile. ​Ulteriori dettagli sul percorso di adesione e sul programma delle iniziative cittadine collegate verranno illustrati nel corso di una presentazione a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta. Comune di Santa Marinella.