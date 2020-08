Santa Marinella, operativa la nuova stazione mobile di ambulatorio infermieristico

Attivo da oggi un ambulatorio infermieristico mobile posizionato in via Rucellai 1, allestito all’interno del nuovo automezzo completante attrezzato per fornire prestazioni di primo soccorso medicazioni e somministrazioni farmaci solo su presentazione di ricetta medica e che si sostituirà a quello attivo oggi nei locali della Asl Rm 4 di Via Valdambrini. L’automezzo è stato messo a disposizione della Confraternita di Santa Marinella dalla Rete Ambulatoriali delle Misericordie e al suo interno saranno forniti sempre a titolo gratuito dal personale infermieristico della Misericordia gli stessi servizi offerti fino ad oggi presso i locali della di Via Valdambrini. “L’ambulatorio mobile è stato richiesto – spiega il governatore della Misericordia di Santa Marinella Stefano di Stefano – per sopperire all’ingente richiesta di aiuto infermieristico sul territorio, soprattutto in questo periodo in cui la cittadina balneare sta registrando un numero molto elevato di presenze turistiche. Purtroppo, pur ringraziando l’amministrazione comunale e la dirigenza della Asl Rm 4 per la disponibilità ad ospitarci ci siamo resi conti che la collocazione dell’ambulatorio nella sede di Via Valdambrini risultava difficile da raggiungere, soprattutto per i turisti e pertanto riteniamo che lo stazionamento dell’ambulatorio mobile in via Rucellai, accanto alla postazione del 118 della nostra Confraternita della Misericordia, possa risultare strategica, essendo centrale, molto visibile e vicina alle spiagge e stabilimenti balneari più affollati della città”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e dal consigliere delegato al volontariato Andrea Amanati. “La collaborazione avviata con tutte le associazioni di volontariato e in particolare in questo frangente con la Misericordia ci ha permesso di fornire un servizio importantissimo che potrà andare incontro anche alle esigenze della popolazione oltre che dei tantissimi villeggianti che hanno scelto di trascorrere le vacanze nelle nostre località di mare. Con l’occasione – prosegue il sindaco Tidei – vorrei ricordare che presso la nuova sede comunale di Via Cicerone troveranno spazi le associazioni di volontariato e la stessa Misericordia che nei nuovi locali potrà seguitare a svolgere e implementare tutte le attività di sostegno sia di carattere sanitario che sociale non solo nel periodo estivo”.