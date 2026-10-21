Riceviamo e pubblichiamo. Nasce ufficialmente a Santa Marinella il Comitato Civico del Quartiere Valdambrini, una nuova realtà del territorio fondata dalla volontà dei residenti di dare voce alle esigenze concrete della comunità locale.

Il Comitato si propone di diventare un punto di riferimento per il quartiere, con l’obiettivo di raccogliere, rappresentare e portare all’attenzione delle istituzioni le criticità ed i problemi che interessano Valdambrini. Al contempo, la struttura intende operare in un’ottica costruttiva e collaborativa, proponendo e ponendo in atto soluzioni concrete a favore della vivibilità della zona, sempre nel pieno rispetto delle norme e delle prerogative tipiche dell’istituto del comitato.

Per condividere gli obiettivi e avviare un dialogo aperto con i residenti, il Comitato invita tutti i cittadini al suo primo incontro ufficiale che si svolgerà in data 25 ottobre alle ore 11 nei pressi del Bar Fortuna in Via Valdambrini.

Si precisa che questo appuntamento rappresenta l’inizio delle attività del Comitato e non è legato ad alcuna iniziativa politica di parte né a raccolte firme.

L’iniziativa nasce esclusivamente dallo spirito civico di stimolare sia l’Amministrazione comunale che la cittadinanza stessa a collaborare per migliorare la qualità dei servizi e degli spazi pubblici e le condizioni di vita nel quartiere.

Tutti gli abitanti di Valdambrini, la stampa e i cittadini interessati sono invitati a partecipare.

Comitato Civico Valdambrini