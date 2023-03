Santa Marinella, la griglia di partenza delle elezioni si delinea

Le elezioni di maggio si avvicinano e lentamente prende forma la griglia dei candidati sindaco al comune di Santa Marinella. Partiamo dal sindaco in carica Pietro Tidei che proverà la via del secondo mandato forte di una maggioranza che si presenta alle elezioni con ben cinque liste: Lista Tidei, Cittadini al Centro, Pd, Italia Viva e Moderati per Santa Marinella. Mentre gli altri competitor sono in fase di allestimento e in alcuni casi non sono stati neanche scelti Tidei è praticamente in campagna elettorale.

Principale sfidante del sindaco uscente sarà Domenico Fiorelli per il centrodestra unito, ingegnere con un passato da consigliere e assessore punta ad incamerare il voto degli oppositori al sindaco in carica. Outsider della sfida, anche se sceso in campo da anni, Stefano Marino che prova la via della lista civica a suo sostegno.

Sicuramente in campo anche un altro candidato sindaco rappresentante della sinistra e uno del mondo grillino. I nomi ancora non sono stati ufficializzati ma potrebbero scendere in campo due ex consiglieri comunali pronti ad attaccare da sinistra la leadership del primo cittadino. Le liste devono essere presentate in tre settimane e la partita si deciderà con tutta probabilità al secondo turno, quello di ballottaggio.