Santa Marinella in festa con la sfilata di Carnevale degli studenti dell’ IC Carducci

Giornata di condivisione e allegria per tutti gli alunni, le famiglie e i docenti, organizzato dall’ Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù per l’ultima giornata di Carnevale con una bellissima sfilata di maschere che ha attraversato la cittadina. Il tema della festa “Tutto col gioco, niente per gioco!” è stato realizzato attraverso una sfilata di maschere rappresentative dei giochi più amati dai ragazzi e dagli adulti. Così in un clima di festa e di allegria circa milleduecento bambini e ragazzi, dalla scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado, e duecento tra collaboratori scolastici e docenti si sono mascherati da carte da gioco, video games, giochi da tavola, ma anche da personaggi come Barbie e Ken fino ad arrivare al Cubo di Rubik e al Sudoku. La manifestane ha visto esibirsi le classi nel piazzale antistante al Palazzetto dello sport dove era stato montato un palco con musica e una lunga sfilata che ha coinvolto la cittadina con un percorso che dal Piazzale della gioventù è sceso verso la zona Pirgus ricongiungendosi con scuola dell’Infanzia e Primaria. Una manifestazione che ha voluto aggregare tutti gli studenti dai piccolissimi fino ai ragazzi e della secondaria e che ha visto partecipare anche la Scuola del Carmelo che ha accettato l’invito della Carducci per fare un’unica grande festa per il mondo della scuola “Una sinergia perfetta” ha commentato la Dirigente Scolastica Velia Ceccarelli “per la quale devo ringraziare tutto il personale scolastico e in particolare le insegnati Piera Gonnelli e Enrica Longo, referenti del progetto e la docente Susanna Esposito che ha curato l’aspetto musicale. Un grazie è rivolto alle famiglie che hanno collaborato con entusiasmo. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione e il supporto va ai Vigili, alle Forze dell’Ordine, Polizia e Carabinieri, alla Misericordia e al Comune per il patrocinio.”