Santa Marinella, gli atleti del Banzai Sporting Club ricevuti Tidei e Bianchi

Gli agonisti del Banzai Sporting Club sono stati ricevuti dal primo cittadino Tidei e dal Vice Sindaco Bianchi per presentare gli atleti che disputeranno i campionati nazionali ed internazionali.

Questo sport, il surf, che affonda le sue origini nelle Hawaii, arcipelago del pacifico centrale, riscontra un gran numero di appassionati, sempre crescente anche in Italia dove, sono emersi tantissimi campioni che si sono confrontati con i loro avversari statunitensi.

Proprio per i risultati ottenuti il CONI ha deciso di riconoscere questo sport in maniera ufficiale inserendolo nella Federazione Sportiva.

Santa Marinella è conosciuta dai surfisti di tutto il mondo grazie al “BANZAI”, quello “spot” che risulta essere uno dei migliori 10 in Italia per la pratica del Surf.

“Sono contento di aver ricevuto e conosciuto gli atleti Santamarinellesi di Banzai Sporting Club che disputeranno i campionati italiani di Surf nonché il direttore sportivo Fabrizio Cimini e Matteo Salandri che rappresenterà l’Italia nel mondiale parasurf in California – afferma Tidei -. Un’altra eccellenza nello sport che proviene dalla nostra meravigliosa cittadina così come il karate, il basket, la pallavolo, il pugilato, discipline che in questo periodo hanno portato a casa numerose medaglie e riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale.

L’ho detto in campagna elettorale – prosegue Tidei – sul surf vogliamo investire per rendere Santa Marinella ancora più attrattiva per i praticanti e appassionati. Intorno a questo sport c’è un indotto enorme che può sicuramente ricadere nell’economia locale.

Oltre ad un piano per proteggere la nostra costa dall’erosione – conclude Tidei – stiamo valutando di poter installare delle torri faro per consentire ai surfisti di cavalcare l’onda anche di notte.

Sono sempre più convinto che Santa Marinella può crescere e tornare a splendere con la cultura , il turismo, lo sport ed una condizione climatica invidiabile.

Ai ragazzi del Banzai Sporting Club invece, rivolgo i miei migliori auguri per le prossime competizioni.