“Santa Marinella è una vera e propria città cantiere”

Riceviamo e pubblichiamo. Mattinate di intenso lavoro per il sindaco Pietro Tidei, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati e il dirigente dell’ufficio tecnico architetto Ermanno Mencarelli. Domani mattina inizieranno le opere di cantierizzazione del nuovo asilo nido a Prato del Mare. Un altro traguardo raggiunto.

“La nostra città sta, realmente diventando un cantiere a cielo aperto,- afferma il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. – Di sicuro il nostro impegno e quello degli uffici competenti, non si conclude con l’appalto dei lavori, ma prosegue potremmo dire sul campo, perché è anche necessario controllare che tutte le opere iniziate vadano a compimento nei tempi e nei modi stabiliti”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore Amanati.

“Oggi, a seguito di sopralluoghi eseguiti nei giorni scorsi, possiamo assicurare, come anticipato, che proseguono alacremente i lavori di ristrutturazione alla scuola Pirgus. Oltre alla riqualificazione dell’interno dell’ edificio di via Oberdan – prosegue Amanati entrando nel dettaglio gli interventi in atto- le opere da eseguire riguardano le aule i bagni, i corridoi e il tetto. Sarà anche effettuato un intervento migliorativo delle aree esterne, dove sarà creata una nuova pavimentazione anti caduta e una nuova area giochi per i bambini. Allo stesso modo i vertici dell’amministrazione hanno effettuato anche un sopralluogo alla scuola centro con la vice dirigente scolastica, e con l’impresa aggiudicataria della gara che grazie ad un finanziamento del Pnrr interverrà per un progetto dal valore di un milione e 400 mila uero. Il 15 maggio inizieranno i lavori, prima con la cantierizzazione dell’area, poi si comincerà dal piano terra e dello area sotterraneo . I lavori consistono prima in un’opera di rimozione dell’umidità che nel tempo era risalita nei muri , poi si procederà con uno smantellamento totale dei bagni e dei pavimenti. Infine l’impresa interverrà al piano superiore. In pratica verranno sostituiti gli infissi riqualificati e rifatti interamete nuovi i bagni. Il lavori potranno essere ultimati in poco meno di un anno”. Il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati.