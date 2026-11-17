L’Amministrazione comunale di Santa Marinella, in collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe, promuove un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della tradizione del Presepe, invitando cittadini, famiglie, associazioni e realtà del territorio a contribuire alla realizzazione di una mostra allestita presso la chiesa di Santa Marina. L’esposizione accoglierà presepi tradizionali, artistici, artigianali e realizzati anche con materiali di recupero, dando spazio alla creatività e alla sensibilità di quanti vorranno mettere a disposizione le proprie opere. «Il Presepe rappresenta una delle tradizioni più belle e significative del Natale – dichiara il sindaco Alessio Manuelli –. Vogliamo valorizzare questo patrimonio culturale e religioso, trasformandolo in un’occasione di incontro e condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità». Il presidente del Consiglio comunale Gino Vinaccia aggiunge: «È importante promuovere iniziative che sappiano unire le persone e mantenere vive le nostre tradizioni. Questa mostra sarà anche un modo per mettere in luce la creatività e il talento dei cittadini, coinvolgendo idealmente tutte le generazioni». Chi desidera esporre un proprio presepe, già realizzato o appositamente preparato per l’occasione, può rivolgersi alla Segreteria del Sindaco, alla Parrocchia di San Giuseppe o alla Presidenza del Consiglio comunale per concordare gli aspetti organizzativi. L’Amministrazione comunale ringrazia sin d’ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa, rendendo il Natale di Santa Marinella ancora più ricco di tradizione e significato.