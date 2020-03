Santa Marinella, dal 13 Marzo parte l’igienizzazione delle strade

"Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per contrastare e prevenire questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio l'Italia intera. Con tutte queste opere e rispettando le regole imposte dal Governo, sono certo che ce la faremo" dichiara il sindaco Tidei