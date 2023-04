Santa Marinella, arrivano le telecamere di videosorveglianza

Inizieranno giovedì prossimo i lavori per l’installazione di ulteriori 35 telecamere di videosorveglianza e foto trappole che saranno pertanto ubicate su tutto il territorio comunale. Lo rendono noto il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale delegata all’ambiente Andrea Amanati. Il nuovo appalto affidato a d una ditta specializzata del settore prevede non solo il noleggio e la posa in opera dei dispositivi elettronici ma anche l’assistenza h 24 e la manutenzione dell’intero sistema di videosorveglianza. Le telecamere saranno posizionate in diversi siti del comprensorio comunale presso le aree urbane e le discariche abusive. Il servizio che proseguirà per ben tre anni, ha avuto un costo totale di oltre 140 mila euro. “Dalle prossime e settimane la nostra città sarà ancora più sicura grazie all’arrivo di altri nuovi dispositivi elettronici di ultima generazione con i quali sarà possibile monitorare i punti e le zone che sono stati scelte insieme alle forze dell’ordine, e le postazioni che possiamo definire strategiche sono state individuate attraverso dei sopralluoghi eseguiti nei giorni scorsi. Con queste nuove 35 telecamere, che saranno installate sia a Santa Marinella che a Santa Severa, potremo garantire maggiore sicurezza e controllo della città a tutto vantaggio dell’incolumità pubblica. Alcune telecamere saranno collegate direttamente con la sala operativa della polizia locale di Santa Marinella con la caserma dei carabinieri e con il commissariato di polizia di Civitavecchia. Questo sta a significare che in ogni ora del giorno e della notte, un operatore delle forze dell’ordine sarà sempre in grado di visionare i monitor con le riprese video e nel caso di emergenze intervenire tempestivamente, inviando nel caso ad esempio di tentativi di furto o incidenti stradali una pattuglia sul posto. Ma non è tutto perché, alcuni dispostivi, sono in grado di ruotare a 360 gradi e saranno quelli, ad esempio, che faremo installare in piazza Trieste e in altri punti del centro storico, dove si concentra soprattutto nel periodo estivo la movida notturna Inoltre sarà possibile contrastare alcuni reati, primo fra tutti l’abbandono di rifiuti in campagna e in strada e garantire una corretta supervisione della viabilità. Santa Marinella sarà una città ancora più sicura”.