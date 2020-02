Santa Marinella, arrivano i parcheggi di cortesia

La sinergia che si è venuta a creare tra Patrizia Befani, Roberto Angeletti e Fabrizio Fronti, anche con l’innesto del nuovo assessore Roberta Gaetani continua a dare frutti. E’ di questi giorni, ed i cittadini lo avranno notato, la trasformazione di circa 25 stalli in parcheggi rosa di cortesia che saranno ufficialmente inaugurati il prossimo 8 marzo. Questi parcheggi preferenziali si differenziano dalle poche strisce rosa fatte collocare in Città dalle precedenti amministrazioni perché consentono non solo alle donne in attesa ma anche a quelle anziane e quelle con bimbi di trovare un posto per la loro vettura vicino ai servizi di uso quotidiano. “Ho immediatamente appoggiato l’idea della collega Befani – ricorda il consigliere delegato alle pari opportunità Claudia Calistri – e sono entusiasta del fatto che l’inaugurazione di questa utile innovazione avvenga proprio nel corso del grande evento che stiamo programmando per la celebrazione dell’8 marzo”.

“Una marcia in più per le donne oltre venticinque stalli distribuiti tra Santa Marinella e Santa Severa, pronti subito e subito utilizzabili. Dobbiamo ringraziare anche il grande impegno e la tempestività del personale dell’ufficio tecnico comunale – dice il consigliere alla viabilità Patrizia Befani – e il Sindaco Pietro Tidei per la grande capacità di coordinamento di risorse ed impieghi sul territorio, tutti concentrati su un’opera utile e di cui si sentiva la necessità e che ho fortemente voluto proprio in coincidenza con la festa della Donna”