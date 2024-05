Santa Maria in Castello è la contrada vincitrice del Palio, miglior Cavaliere Andrea Fattori

Ad aggiudicarsi il premio per il miglior abbellimento, invece, la contrada Santa Lucia

Santa Maria in Castello è la contrada vincitrice del Palio di questa rinnovata edizione. Miglior Cavaliere Andrea Fattori della contrada San Martino. Ad aggiudicarsi il premio per il miglior abbellimento, invece, la contrada Santa Lucia.

“Congratulazioni ai vincitori ma un ringraziamento sentito a tutte le contrade, ai cavalieri e dame, ai figuranti, ai capitani e delegati che hanno coordinato insieme agli organizzatori ogni aspetto della manifestazione.

A vincere è stata tutta la città di Tarquinia, per un ritorno atteso e apprezzato. Sabato prossimo, 18 maggio, festeggeremo i vincitori del Palio dell’Anello con una cena a Santa Maria in Castello a cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, per condividere la gioia di una festa ritrovata”, si legge sulla pagina Facebook Città di Tarquinia.