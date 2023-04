Tantissimi civitavecchiesi hanno celebrato la festa di Santa Fermina. Come ogni 28 aprile per le vie cittadine si è tenuta l’attesa Processione in onore della patrona della Città con un vero e proprio fiume di gente che ha seguito la statua per le vie del centro storico, prima di confluire in porto per la suggestiva benedizione in mare. La giornata si è aperta questa mattina con la Messa Pontificale officiata dal Vescovo Ruzza e con il tradizionale incontro dei sindaci di Civitavecchia e Amelia in Piazza Vittorio Emanuele, seguita dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori della cittadina umbra. Poi nel pomeriggio come detto la Processione, vero e proprio momento clou di una bellissima ed emozionante giornata di festa per tutti i civitavecchiesi.