Sanremo, esordio ok per Tiziano Leonardi e i Cugini di Campagna

Buona la prima al teatro Ariston per Tiziano Leonardi, in competizione con la band I Cugini di Campagna. Ieri sera l’esordio del gruppo storico, poco dopo la mezzanotte, annunciati da Chiara Ferragni con la canzone “Lettera 22”. Una performance senza pecche per la band, che dunque è partita col piede giusto. Il piazzamento momentaneo è quello dell’ottavo posto nella classifica provvisoria.