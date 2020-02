Sanità, Il M5stelle di Tarquinia denuncia gravi disservizi all’Ospedale

"Dal 20 dicembre ad oggi l'ambulatorio di odontoiatria non può erogare prestazioni poiché nessuno ha pensato di predisporre gli scarichi dell'acqua necessari per la poltrona odontoiatrica. Il risultato è che un medico e un infermiere non possono erogare prestazioni utili necessarie per molti cittadini"

“Dal 20 dicembre 2019 gli ambulatori specialistici della medicina territoriale sono stati trasferiti dalla struttura “Sporting” al 2° piano dell’ospedale zonale di Tarquinia. La notizia può sembrare routinaria, in realtà senza fare informazione l’ambulatorio specialistico di otorino e quello di odontoiatria sono stati trasferiti. Prossimamente, nessuno sa quando, saranno trasferiti i servizi: medicina del lavoro, degli alimenti e della nutrizione, igiene pubblica, medicina legale e salute ambientale. Quale è la notizia negativa? Dal 20 dicembre ad oggi l’ambulatorio di odontoiatria non può erogare prestazioni poiché nessuno ha pensato di predisporre gli scarichi dell’acqua necessari per la poltrona odontoiatrica. Il risultato è che un medico e un infermiere non possono erogare prestazioni utili necessarie per molti cittadini, prevalentemente soggetti deboli. Nessuno ha pensato, in attesa di fare a posteriore gli allacci, di fare svolgere al medico odontoiatrico e all’infermiere attività di odontoiatria sociale e/o preventiva, ad esempio osservazione della bocca a soggetti a rischio e bambini. Nella stessa azienda, ospedale di Belcolle, è attiva l’odontoiatria sociale con medici a convenzione per prestazioni odontoiatriche con “pagamento” di ticket sanitari e prestazioni tariffate. Perché nell’attesa di riattivare il servizio a Tarquinia nessuno dei dirigenti gestionali, che sono pagati lautamente e prendono anche il premio di risultato, ha fatto nulla al riguardo? Chiediamo che venga svolta un’indagine su questo grave disservizio, e sproniamo cittadini ed operatori a vigilare su disservizi e malfunzionamenti, segnalandoli alla direzione generale, poco attenta e spesso distratta. Chiediamo inoltre di attivare le prestazioni infermieristiche ad accesso diretto, e di essere vicini ai bisogni dei cittadini con i fatti, e non solo con le parole nelle conferenze e nei comunicati propagandistici, compresa la conferenza organizzativa annuale che solitamente si tiene nel mese di dicembre”, lo dichiara il Movimento 5 stelle di Tarquinia.