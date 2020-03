Sanificazioni a Civitavecchia, ecco il calendario da giovedì a sabato

Continua la sanificazione in varie zone della città. La Csp ha comunicato che giovedì 26 marzo provvederà agli interventi sulla sede stradale in: Via Amba Aradam, Via Foscolo, Via delle Casermette, Via Deledda, Via Parini, Via Negri, Via Fedeltà, Largo Sardegna, Via Endertà, Via della Polveriera, Via Gregoriana, via della Campanella, via Gonfalone, Via San Pio X, Via Neghelli, Via Gondar, Via Scirè, via Pacinotti, largo Tripoli, Braccianese Claudia da largo della Pace a Via Pecorelli. Venerdì 27 marzo saranno oggetto di interventi: via Leonardo, via Borghese, via Bastioni, via della Cooperazione, via Unione, via XXIV Maggio, via delle Case Nuove, piazza Regina Margherita, via Monte Grappa, via dei Granari, via Barberini, via Carducci, via Mazzini, piazza Saffi, piazza Leandra, via Piave, via Giusti, via Gorizia, piazza del Conservatorio, via Doria, via Antonio da San Gallo, via XVI Settembre, via Cadorna, via del Lazzaretto, via Bixio. Sabato 28 Marzo la sanificazione proseguirà su: via dell’Immacolata, via dei Padri Domenicani, via Barbarani, via S. Costanza, via Belli, via Gucciardini, via Meli, via Porta, via Terme di Traiano (da largo Pecorelli a via Berlinguer), via Leopardi, via Belvedere, via Monti, via Adriana, via Pascoli, via Cantù .