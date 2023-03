San Romolo, al via le votazioni delle band

Come tutti gli anni al festival di San Romolo un premio sarà totalmente dedicato alla solidarietà.

L’evento che andrà in scena al teatro Traiano il prossimo 18 marzo vedrà le 10 band selezionate dagli organizzatori sfidarsi anche a colpi di beneficenza. Uno dei premi verrà infatti assegnato a chi raccoglierà più fondi in favore dell’associazione Spazio Eira che si occupa di ragazzi diversamente abili.

Per votare e per scoprire le band in gara basterà andare sul sito www.sanromolo.show cliccare su VOTA, scegliere la quantità della donazione e la band preferita. La piattaforma usata è quella di Paypal.